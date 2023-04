Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in „victoria” Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a afirmat ca, daca este necesar, Moscova este gata sa…

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Doi ruși au fost condamnați la trei ani și jumatate intr-o colonie cu regim strict pentru actiuni de sabotare a cailor ferate intr-o regiune limitrofa Ucrainei, potrivit Reuters. „Potrivit intentiei criminale, astfel de actiuni ar fi condus la deraiere, deteriorarea echipamentelor militar si feroviar,…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a declarat ca vizita-surpriza a presedintelui SUA, Joe Biden de luni, 20 februarie, la Kiev transmite un semnal clar Rusiei ca ”nimanui nu ii este frica de tine” si a elogiat acest moment drept ”o victorie a poporului ucrainean si a presedintelui Volodimir…

- Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, a afirmat, joi, ca va ordona trupelor sale sa lupte alaturi de rusi doar daca un alt stat lanseaza un atac impotriva tarii sale. „Sunt gata sa lupt alaturi de rusi de pe teritoriul Belarus intr-un singur caz: daca fie si un singur soldat vine pe…

- Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, intr-o conferința de presa care a avut loc la Chișinau. Demisia prim-ministrului atrage caderea Guvernului. Demisia Guvernului intervine intr-un moment de tensiuni regionale, pe fondul razboiului declanșat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- Un oficial ucrainean a afirmat ca noul comandant de razboi al Rusiei a primit ordin sa captureze regiunea Donbas din estul Ucrainei in urmatoarele doua luni, relateaza Sky News. Șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, a fost numit saptamana trecuta in fruntea forțelor armate ale Rusiei in Ucraina,…