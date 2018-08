Stiri pe aceeasi tema

- "Ii cer public lui Liviu Dragnea sa informeze opinia publica transparent in ce data a facut plangerea penala pe tema asa-zisei tentative de omor, la ce unitate de parchet a facut-o, care este continutul, cine sunt cei pe care-i suspecteaza. De asemenea, solicit unitatilor de parchet din Romania si…

- Informație exploziva. Parchetul Militar va incepe audierile in cazul planferii depuse de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, și a fostului șef al SRI, Florian Coldea, privind protocolul de colaborare incheiat intre cele doua instituții.Audierile…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir continua seria dezvaluirilor privind activitatea serviciilor secrete. Cercetat in dosarul Black Cube privind spionarea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi."Am fost arestat sase luni. Am vrut sa fac trei precizari. In primul rand, eu am facut un memoriu…

- Dominic Samuel Fritz, initiatorul proiectului Timisoara Gospel Project, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj pentru romanii care se arata dezamagiti de revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Fostul ofiter SRI,Daniel Dragomir, a transmis un mesaj pentru Florian Coldea, in care il acuza pe fostul adjunct de la SRI ca a distrus Romania, precizand ca acesta are o manie cu cartelele prepay. Reactia vine dupa ce Coldea a spus ca problema cartelelor telefonice preplatite nu este reglementata.

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Hordniceanu, a declarat, miercuri seara, ca nu cunoaște ca Alina Bica sa fi fost rugata de Florian Coldea și Dumitru Dumbrava sa il ridice cu mascații, așa cum a spus Daniel Dragomir, precizand ca nu i se pare normal sa asculte ce spune fostul ofițer SRI, informeaza…

- Daniel Dragomir, fostul ofițer SRI, a relatat miercuri, dupa audierea din dosarul Black Cube, un moment in care spune ca fostul adjunct al SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, secretar general SRI, o rugau pe Alina Bica sa il ridice cu mascații pe Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT."Imi…

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a relatat miercuri, dupa audierea din dosarul Black Cube, un moment in care spune ca fostul adjunct al SRI, Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, secretar general SRI, o rugau pe Alina Bica sa il ridice cu mascatii pe Daniel Horodniceanu, seful DIICOT.