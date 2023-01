Stiri pe aceeasi tema

Un oficial local dintr-o parte a regiunii Herson din sudul Ucrainei controlata de fortele ruse a fost ucis joi intr-un atentat cu bomba vizand masina cu care se deplasa, a anuntat administratia locala instalata de Rusia, citata de Reuters si France Presse.

Ministrul eston al apararii, Hanno Pevkur, nu considera ca Rusia ar fi fost grav slabita in cele noua luni de razboi in Ucraina, in timp ce forțele tereste ar putea sa aiba din nou dimensiunea pe care o avea pe 24 februarie, relateaza duminica DPA, scrie Agerpres.

PIB-ul Rusiei a scazut cu 4% in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express.

Un oficial prorus din regiunea ucraineana sudica Herson a declarat joi ca trupele ruse probabil se vor retrage de pe malul vestic al fluviului Nipru, de unde Rusia a evacuat populatia in ultimele saptamani, relateaza agentiile Reuters si EFE, informeaza Agerpres.

Rusia, inclusiv cu participarea Turciei, este pregatita sa doneze pana la 500.000 de tone de cereale celor mai sarace țari in urmatoarele patru luni, a declarat ministrul rus al Agriculturii, Dmitri Patrușev, la postul de televiziune Russia-24.

UE este de acord cu noi sancțiuni impotriva Iranului din cauza livrarilor de drone catre Rusia, a anunțat președinția ceha a uniunii, potrivit Reuters. Rusia și Iran resping acuzațiile privind dronele.

Mai mulți deputați europeni care au luat parte la dezbaterile plenare extraordinare privind recunoașterea Rusiei ca sponsor de stat al terorismului au cerut sa schimbe formularea subiectului de discuție și sa recunoasca Rusia ca stat terorist, cu toate consecințele juridice.

Un atac nuclear rusesc ar schimba cursul conflictului și ar declanșa aproape sigur un "raspuns fizic" din partea aliaților ucraineni și, eventual, din partea NATO, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, potrivit Reuters.