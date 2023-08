Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de cosmar pentru Ilan Laufer si pentru familia sa. Autoturismul condus de politician (fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, intre anii 2017-2018), implicat intr-un accident in municipiul Campina, județul Prahova. Se pare ca un sofer a efectuat un viraj la stanga pentru…

- Un accident rutier produs sambata dimineața, in jurul orei 11.30, pe Bulevardul Carol I, la intersecșția cu Aleea Panduri, din Campina, s-a soldat cu ranirea a patru persoane, intere care și doi minori, care au fost transportați la spital. Este vorba de fostul ministru al Mediului de afaceri, comerț…

- Fostul ministru Ilan Laufer, soția și copiii acestuia au ajuns la spital sambata in urma unui accident. Mașina in care circulau a fost izbita in plin de un șofer. Accidentul a avut loc in Campina, Prahova. Conducatorul unui autoturism a efectuat viraj la stanga pentru a intra in curtea imobilului unde…

- Fostul ministru al Mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat in perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat intr-un accident in Campina, unde un șofer care nu a acordat prioritate de trecere a intrat in mașina condusa de fostul oficial, potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine.…

- Autoturismul lovit este al lui Laufer Harry Ilan, care a ocupat funcția de ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in perioada 2017-2018, potrivit Realitatea PLUS. In urma impactului violent, Laufer Harry Ilan, soția acestuia și cei doi copii minori aflați in mașina au suferit rani,…

- Un accident rutier s-a produs, joi dupa-amiaza, pe autostrada A3, la km 60, in comuna Rafov, un adult si doi copii primind ingrijiri medicale. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 8 ocupanti, intre care doi minori, arata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Incidentul a avut loc vineri noapte la intersecția strazilor Poștei cu Stadionului din Ploiești, dupa ce autospeciala de poliție, care se afla in misiune, a intrat in coliziune cu un autobuz condus de un barbat in varsta de 52 de ani, relateaza Observatorulph.ro.In urma impactului puternic, cei doi…

- Premierul Marcel Ciolacu nu ii uita pe foștii miniștri ai PSD și ii ”recupereaza” in funcții importante. Fostu ministru al Economiei, ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat și ministru al Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, a fost numit in funcția de…