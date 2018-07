Fost ministru german de externe: Trump vrea o "schimbare de regim" la Berlin

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump face presiuni pentru o "schimbare de regim" la Berlin, a declarat fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, ca raspuns la recentele critici dure adresate Germaniei de liderul de la Casa Alba, transmite DPA.

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP, informeaza Agerpres.''Germania a inceput sa-i…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News, potrivit Mediafax."Ne vom intalni pe 12 iunie, in Singapore", a declarat Donald Trump vineri seara,…

- Presedintele american, Donald Trump, a laudat marti atitudinea liderului nord-coreean, Kim Jong Un, cu care urmeaza sa aiba curand o intrevedere, apreciind ca acesta a fost „foarte deschis” si a avut un comportament „foarte onorabil”.