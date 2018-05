Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o parte a presei a vehiculat "pe surse" informatia ca si-ar negocia trecerea la Pro Romania, fostul ministru al Culturii din Guvernul Tudose, Lucian Romascanu, afirma ca nu pleaca din partid. Cel putin deocamdata. Senatorul sustine ca vede lucruri criticabile in PSD, insa are cateva motive…

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a declarat vineri, ca a demisionat din Partidul Social Democrat (PSD), alaturandu-se partidului Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta, potrivit Agerpres. In ultimele zile, membri PSD...

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarea „Ponta”, a anuntat ca demisioneaza din PSD si va trece la Pro Romania, formatiunea nou-infiintata in care se afla si Victor Ponta. Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cam asta spun diverși politicieni, analiști și comentatori politici. Alții, mai sceptici din fire, ar putea sa spuna ca, de fapt, doar se mimeaza, pentru a manipula prostimea, ca un sistem care a funcționat mai bine de 10 ani, prin indivizi legați prin interese și complicitați, nu putea sa se reformeze…

- Atac dur lasat de fostul sef SPP Dumitru Iliescu la adresa membrilor PSD care au migrat spre partidul lui Victor Ponta."Am vazut ca domnul Liviu Dragnea este suparat ca pleaca cativa parlamentari din partid! Eu ii sugerez sa nu fie suparat, ci, dimpotriva, sa se bucure! Daca pleaca cine stiu…

- Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului in guvernul Tudose, si Gabriela Podasca, deputat PSD, s-au alaturat miercuri partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin, potrivit unor surse politice. Alaturarea celor doi are loc la doar o zi dupa ce Victor Ponta anuntase pe Facebook…

- Victor Ponta face o marturisire inedita pe Facebook. Într-o postare în care se regasesc si greseli de ortografie, Ponta spune ca functiile de premier, ministru sau vicepresedinte PSD se dau pe baza a trei crierii: daca esti din Teleorman sau ai dat

- Fostul premier considera ca partidul a fost capturat de ”Grupul de la Teleorman” iar Congresul a pus ”capat brutal exercițiului democratic”. Mai mult, Ponta le transmite foștilor colegi sa aiba curajul sa ia atitudine impotriva lui Dragnea și sa nu fie complicii liderului PSD. „PSD a fost…