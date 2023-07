Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru milioane de angajați romani! In cursul zilei de azi, oficialii au anunțat ca va crește valoarea tichetelor de masa. Vestea a fost data in urma unei intalniri a reprezentanților Guvernului cu sindicatele și patronatele din Romania. Cand va intra in vigoare hotararea.

- Conducerea PNL a decis sa-l excluda din partid pe Vilceanu pentru ca acesta a votat in Parlament contra investirii in funcție a Guvernului PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu, scrie Hotnews.Dan Vilceanu a fost dat afara din PNL dupa o decizie a Biroului Politic Executiv. Vilceanu a fost ministru de Finanțe…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu prezinta joi, in plenul Parlamentului, programul de guvernare și lista Guvernului. „Vin astazi in fața dumneavoastra sa imi asum un program de guvernare și o echipa de miniștri cu care sa depașim toate aceste greutați! Vin dintr-un partid care și-a asumat cele mai grele…

- Acesta este ”un atac dur si nejustificat al sectorului agricol al tarii noastre”, denunta intr-un comunicat Sindicatul agricol Asaja, care deplange o ”agresiune a mii de producatori si a familiilor lor care muncesc din greu tot anul pentru a-si sustine exploatatiile”. Aceasta campanie, care tinteste…

- Președintele Consiliului Județean Cluj nu se ferește sa-și faca publice opiniile legate de unele subiecte și persoane, chiar daca uneori acestea sunt critici la adresa unor lideri de partide, actuali miniștri sau foști membri ai Guvernului.

- Negocieri dure la Guvern inainte de greva generala de luni, 22 mai. Sindicaliștii din Educație au inceput duminica discuțiile in spatele ușilor inchise la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca și miniștrii Educației, de Finanțe și al Muncii, alaturi de liderul PSD – Marcel Ciolacu. Greva generala de luni,…

- Fostul primar și ministru PSD Darius Valcov, condamnat definitiv la șase ani de inchisoare și dat in urmarire internaționala, s-ar afla in zona Milano, Italia, unde ar avea mai multe afaceri, informeaza HotNews, care citeaza mai multe surse, potrivit b1tv.ro. Totuși, el nu a fost localizat oficial de…

- Anca Dragu, senatoare USR, are trei recomandari pentru viitorul ministru de finanțe. Fost ministru de finanțe, Dragu atrage atenția ca toate instituțiile financiare semnaleaza ca principal factor de risc pentru economia Romaniei lipsa predictibilitații.Conform unor informații prezentate de STIRIPESURSE.RO,…