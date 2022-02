Andrei Kozirev, fostul ministru rus al afacerilor externe și prieten cu Vladimir Putin a declarat ca „ceva s-a intamplat in capul” președintelui rus, care acum ar fi cu totul schimbat. „Nu știu ce s-a intamplat in capul lui, dar este o persoana diferita, mai ales din punct de vedere politic, este total diferita”, a precizat Andrei Kozirev, live, la ABC . Fostul minsitru de externe al Rusiei mai spune ca ii face rau cand vede comportamentul lui Putin. „Poate ca exista și situații inverse, știți, cand o persoana buna devine o persoana rea, iar faptul ca am servit acest regim imi face rau, sa vad…