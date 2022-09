Fostul ministru de Externe și al Educației Andrei Marga cere ca teritorii din Ucraina sa fie imparțite Romaniei, Ungariei și Rusiei. Acesta susține ca „Ucraina este in frontiere nefirești”, iar teritoriul sau trebuie imparțit de mai multe state, inclusiv Romania, care trebuie sa preia Bucovina. Andrei Marga a afirmat, cu ocazia lansarii noii sale carți, […] The post Fost ministru de Externe, declarații halucinante: „Ucraina trebuie sa cedeze teritorii Romaniei” first appeared on Ziarul National .