Segev, fost ministru israelian al Energiei si Infrastructurii, a fost inculpat pentru spionaj in favoarea Iranului si in detrimentul statului Israel, au anuntat luni Politia israeliana si Serviciul israelian de Informatii Interne. El a fost extradat in Israel din Guineea, in 2018.



Fostul ministru israelian a luat legatura initial cu oficiali din cadrul Ambasadei Nigeriei in anul 2012 si ulterior a mai avut doua vizite in Iran.

De asemenea, el fusese arestat si trimis dupa gratii pentru trafic cu droguri, dar si pentru furnizarea de informatii secrete impotriva statului Israel,…