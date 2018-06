Stiri pe aceeasi tema

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a acordat, in perioada ianuarie-mai 2018, peste 9000 de garantii si promisiuni de garantare din plafonul alocat pentru acest anul in cadrul Programului „Prima Casa”. Asta inseamna ca peste 9000 de romani vor…

- In cadrul Programului Prima Casa, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a acordat in primele cinci luni ale anului un numar de aproximativ 9.400 de garanții și promisiuni de garantare din plafonul alocat pentru anul 2018, iar circa 700 de solicitari…

- Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include intre altele, ca „prioritate legislativa”, un proiect de lege privind Fondul National de Dezvoltare „Centenar”, un mecanism prin care statul va finanta IMM-urile din bani colectati prin vanzarea de unitati de fond. Fondul National de Dezvoltare…

- Vineri, 10 mai a.c., in Ialomița, Amara, a avut loc cea de-a șaptea ediție din seria evenimentelor “Invest in Romania”. Evenimentul dedicat promovarii oportunitatilor pentru investitii, la nivel regional si stimularii exporturilor romanesti a fost organizat cu sprijinul deputatului de Ialomița, Andrei…

- Revista REPORTER ECONOMIC in parteneriat cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și Banca Transilvania organizeaza in data de 3 mai 2018, incepand cu ora 10.00, in Sala BEGA a Centrului Regional de Afaceri (CRAFT) al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la inceputul acestei saptamani ca, din 2 mai, va incepe distribuirea voucherelor de vacanta pentru angajații din instituțiile publice. Ministrul sustine ca tichetele de vacanța (voucherele) reprezinta un ajutor important atat pentru oameni, dar si pentru…

- Conducerea ALDE Arges s-a intalnit cu intreprinzatorii din judet pentru a discuta despre problemele mediului de afaceri si despre modul in care ele ar putea avea o solutie. Intalnirea a avut loc la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges, unde, din partea formatiunii politice au venit Simona…

- Ministerul Turismului intentioneaza sa realizeze, in 2018, in colaborare cu Republica Moldova, proiectul ‘Ruta Voievodului Stefan cel Mare si Sfant in Romania si Republica Moldova’, pentru atragerea unui numar foarte mare de turisti straini, in special din Asia si America, a declarat joi, la deschiderea…