Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații are in dezbatere publica o ordonanța prin care spitalele și clinicile private vor putea accesa oricand fonduri bugetare cuprinse in programele de sanatate. In prezent, acestea puteau implementa programe de sanatate doar daca era depașita capacitatea spitalelor de stat. „Prin proiectul…

- Bugetul pentru Sanatate in anul 2020 este unul echilibrat, in creștere fața de anul 2019, arata Ministerul Sanatații, precizand ca, in proiectul de buget, salariații din Sanatate au fost exceptați de la noua modalitate de calcul a sporurilor pentru condiții periculoase și vatamatoare, respectiv pentru…

- Programele nationale de sanatate si Contractul-cadru pentru acordarea asistentei medicale se vor prelungi pana la 31 martie 2020, anunta Ministerul Sanatatii (MS). "Este o decizie necesara pentru asigurarea continuitatii activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, dar si pentru…

- NUMIRE… Medicul husean Nelu Tataru, un chirurg de exceptie al spitalelor din zona Moldovei, a fost uns ieri, ministru secretar de stat la Ministerul Sanatatii. Numirea chirurgului husean a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 994, din 11.12. 2019, “decizie privind numirea dlui Nelu Tataru in functia…

- Managerul Institutului Clinic Fundeni, Adriana Cotel, a fost demis vineri, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse medicale.Adriana Cotel, in varsta de 35 de ani, a fost numita manager al Institutului Clinic Fundeni de fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Imediat dupa instalarea…

- Trei medicamente folosite in tratamentul bolnavilor de cancer lipsesc din stocurile Institutului Regional de Oncologie din Iasi, iar in cazul altor scheme de tratament stocurile sunt la limita, a anuntat conducerea institutiei. In unele cazuri, pacientii sunt directionati spre alte centre, informeaza…

- Prima criza din domeniul Sanatatii care trebuie gestionata este cea a rezidentilor, a declarat, marti, la audierea in comisiile de specialitate din Parlament, Victor Costache, propus pentru a prelua portofoliul de la Ministerul Sanatatii in Guvernul Orban. Costache a spus ca imediat dupa audierea…