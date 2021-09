Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri seara, demiterea secretarilor de stat din Ministerul Sanatatii si declaratia premierului potrivit careia acestia ar fi putut incetini campania de vaccinare. ”Nu prea ai ce sa mai incetinesti la campania de vaccinare”, afirma Voiculescu,…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, a criticat dur demiterea secretarilor de stat USR PLUS de catre premierul Florin Cițu. De asemenea, Vlad Voiculescu a criticat dur și afirmațiile premierului potrivit carora USR PLUS prin negocierea cu AUR valideaza teoriile antivacciniste ale acestui partid.„Am…

- Tulpina Delta a inceput deja sa puna stapanire și pe Romania, prin urmare numarul de cazuri Covid-19 a inceput sa creasca semnificativ de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a facut un anunț ingrijorator cu privire la persoanele infectate…

- O varianta discutata de autoritați pentru școli, in contextul pandemiei, esta ca, atunci cand apar cazuri de COVID intr-o clasa, copiii nevaccinați sa treaca obligatoriu in online, iar cei vaccinați sa poata continua fizic cursurile. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat,…

- Momentan in Romania nu a fost luata o decizie referitoare la administrarea unei a treia doza de vaccin anti-Covid. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, spune ca autoritațile din Romania sunt atente la deciziile OMS și ale altor foruri din domeniul sanatații in legatura cu acest…

- Valul 4 al pandemiei de COVID. Cifrele situației epidemiologice din Romania in prezent, chiar daca par bune, nu sunt „nici pe departe” intr-o zona care sa ne așeze intr-o situație confortabila, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu, citat de Hotnews . Potrivit acestuia, cifrele…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat, miercuri, ca aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatele digitale, iar cele mai multe documente sunt pentru cei care s-au vaccinat impotriva COVID-19.Andrei Baciu a precizat ca platforma funcționeaza bine și ca documentele…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a reamintit, marți, ca mai sunt cinci saptamani pana cand trebuie facuta tranzitia catre formula digitala a certificatelor COVID.