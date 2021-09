Agnes Buzyn, fostul ministru al Sanatații care a demisionat in februarie 2020 pentru a candida pentru primaria Paris afirmand ca Covid reprezinta un risc redus, a fost pusa oficial sub acuzare de procurorii francezi pentru „periclitarea vieții altor persoane” prin modul in care a gestionat pandemia, relateaza BBC . Vineri, in fața instanței de judecata, fostul oficial a declarat ca este fericita ca are șansa de a explica și de a „stabili adevarul”. Ea a adaugat ca nu va lasa acțiunile guvernamentale sau acțiunile sale sa fie discreditate „atunci cand am facut atat de mult pentru a ne pregati țara…