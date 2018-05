„Proiectul de modificare a Codurilor penale alcatuit de catre PSD-ALDE are drept pretext echilibrarea raporturilor dintre acuzare și aparare in cadrul procesului penal. Scopul real al acestui proiect este de fapt compromiterea dosarelor penale ale unor politicieni PSD-ALDE aflate pe rolul instanțelor. Lectura acestui proiect demonstreaza concluzia pe care tocmai am exprimat-o”, a declarat Catalin Predoiu. Deputatul liberal precizeaza ca sunt amestecate texte benefice pentru amendarea Codurilor cu texte „de-a dreptul otravite”. Totodata, el avertizeaza ca Romania va pierde in urmatorii ani…