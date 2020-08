Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma, referitor la declaratia pe propria raspundere pe care parintii trebuie sa o completeze la revenirea copiilor la scoala, ca ar trebui introdusa in text sintagma ”dupa cum cunosc”, intrucat exista posibilitatea ca parintele sa greseasca, sa nu isi dea seama…

- Elevii vor fi primiți in școala doar daca parinții lor semneaza o declarație pe propria raspundere, potrivit Ghidului cu normele sanitare publicat de Ministerul Sanatații marți seara. Condiționarea accesului in școala pentru elevi apare in nota Declarației pe propria raspundere pentru parinți, publicata…

- Elevii trebuie sa prezinte in prima zi de școala, 14 septembrie, o declarație pe propria raspundere semnata de parinți, care iși asuma ca, in ultimele 14 zile, copilul nu a prezentat simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios, nu a fost diagnosticat cu COVID-19 și nici nu a intrat in contact…

- Parinții, obligați sa semneze o declarație pe proprie raspundere despre starea de sanatate a copiilor la intrarea in școala. Elevii vor intra in școala pe 14 septembrie doar daca parinții lor semneaza o declarație pe propria raspundere, altfel nu sunt primiți la ore, prevede ghidul cu normele sanitare…

- Anuntul a fost facut de MAE, conform ultimelor masuri aprobate de autoritatile bulgare in ceea ce priveste accesul turistilor romini care urmeaza sa-si petreaca vacanta pe teritoriul acestei tari. Astfel, potrivit ordinului ministrului sanatații bulgar, intrat in vigoare in 28 iulie, cetatenii romani…

- Ziarul Unirea DOCUMENT: Declarația pe propria raspundere pentru tranzitarea Austriei Austria emite avertismente de calatorie pentru Romania, Republica Moldova și Bulgaria datorita agravarii situației pandemiei COVID-19 in aceste țari, anunța Guvernul de la Viena. Romanii, moldovenii și bulgarii care…

- Consortiul "Universitaria", format din cele mai importante cinci universitati din Romania (Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara), solicita…

- Romania a ajuns la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. De la 1 iunie, autoritatile au anuntat relaxarea mai multor masuri. Se deschid terase, oamenii pot circula intre localitati fara a mai completa…