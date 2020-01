Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a modificat accizele la carburanti promulgate cu o zi inainte de presedintele Iohannis, majorandu-le cu 9%. Cresterea salariului minim si eliminarea supra-impozitarii contractelor part-time sunt cateva dintre masurile noi care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020. Ministerul…

- Primarul din Marasesti a comandat achizitia din bani publici a unor pachete cu cadouri de lux pentru angajati, in conditiile in care orasul vrancean este in buza falimentului, iar majoritatea localnicilor primesc ajutoare sociale.

- Pentru a realiza un deficit bugetar de 3,6% din PIB Guvernul estimeaza un deficit bugetar de 3,6% din PIB in 2020, pe cash, si un deficit ESA de 3,58% din PIB, acciza la tigarete va creste, iar cumularea pensiei cu salariul va fi interzisa la stat, conform unui proiect de lege privind aprobarea unor…

- Violeta Alexandru a declarat saptamana trecuta ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice".…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca Guvernul Orban vrea creșterea facturilor la gaze și energie electrica. El a adaugat ca facturile vor crește cu aproximativ 25%. „Iohannis confirma ca...

- UPDATE, 30 octombrie 2019, ora 07:04 – Comisiile parlamentare continua, miercuri, audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban. Potrivit programului, Bogdan Lucian Aurescu, propus ministru al Afacerilor Externe, va fi audiat de la ora 13,00 de comisiile reunite pentru politica externa si pentru…

- Generalul Nicolae Ciuca, propus ministru al Apararii in Guvernul condus de Ludovic Orban, a anunțat, vineri, ca trece in rezerva, potrivit G4Media. Nicolae Ciuca a participat, vineri, la ceremoniile din Parcul Carol de Ziua Armatei Romaniei, iar la finalul ceremoniei, Ciuca le-a declarat jurnaliștilor…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți seara ca sunt persoane pe lista de potențiali miniștri propuși pentru a face parte din Guvernul Orban care au probleme de integritate și ca decizia privind susținerea pentru viitorul Executiv depinde de lista propusa de premierul desemnat.”Nu o sa dau…