Conform deciziei tribunalului, lui Sun ii vor fi interzise pe viata drepturile politice și ii vor fi confiscate de catre stat toate proprietatile personale și caștigurile ilegale.



Procesul contra lui Sun Zhengcai, care pana la caderea sa in dizgrație era considerat ca unul dintre principalii candidați sa-i succeada in funcție președintelui chinez, Xi Jinping, a inceput in aprilie.



In iulie 2017, forul anticorupție al Partidului Comunist Chinez a inceput investigațiile fata de Sun, care atunci era membru al influentului Birou Politic al partidului, iar in luna septembrie a…