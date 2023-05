CNSAS l-a dat in judecata pe fostul ministru al Educației, Mircea Dumitru: Ar fi mințit in declarația de colaborator al Securitații inainte sa intre in Guvern. Fostul ministru al Educației Mircea Dumitru e acuzat de CNSAS ca a colaborat cu fosta Securitate. Consiliul a cerut, la finalul saptamanii trecute, Curții de Apel București sa constate ca fostul demnitar a colaborat in perioada in care era student la Facultatea de Istorie Filosofie din București. In 2016, profesorul universitar Mircea Dumitru a fost numit ministru al Educației și Cercetarii in Guvernul Cioloș. Acesta și-a pierdut funcția…