O mama a descoperit cum soțul ei iși abuza fiica de doar șapte ani. Tatal de șase copii, care a servit in armata, ar putea fi eliberat condiționat luna viitoare, in noiembrie. The post Fost militar britanic, descoperit de soție cum iși abuza fiica inca de cand micuta avea 7 ani. Fata si-a facut curaj sa povestesca ororile abia cand a implinit 18 ani first appeared on Money .