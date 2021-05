Fost militar, adormit și jefuit de o femeie. Detaliul șocant din anchetă Cei doi se intalnisera pe strada, iar batranul a chemat-o la el in casa. Femeia a profitat de ocazie, l-a adormit și l-a jefuit. Fiica pensionarului a fost cea care a alertat poliția. Femeia s-a intalnit cu talhara in scara blocului și a recunoscut covoarele din casa tatalui ei. Potrivit surselor Realitatea PLUS, inițial, femeia le-a spus polițiștilor ca hoțul este un barbat, iar asta a ingreunat cautarile. In cele din urma, hoața a fost identificata și prinsa. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

