Fost membru CSM: Nu am participat la semnarea, redactarea, ori negocierea protocolului cu SRI. Este „halucinant”

- Subsecretarul general ONU Peter Drennan, sef al Departamentului de Siguranta si Securitate al Natiunilor Unite, efectueaza o vizita de doua zile la Serviciul de Protectie si Paza, a anuntat SPP. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, vizita oficialului ONU a inceput luni si continua…

- Publicarea protocolului incheiat in 2009 de catre Parchetul general si Serviciul Roman de Informatii (SRI) a declansat un scandal imens in spatiul public. Mai mult, si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si-a pierdut un aliat important in lupta contra politicienilor care nu o mai vor in functie.Citește…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Urmarirea penala a fost exercitata de catre procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, in comun cu angajații Serviciului de Informații și Securitate.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicatii in partid referitoare la evenimentele organizate de SRI la care a participat si spune ca fostul sef al Serviciului, George Maior, “nu a spus aproape nimic din ceea ce stie” in cadrul audierilor…

- O tara nu se poate curata decat cu mijloace legale, a declara, marți, la RFI, directoarea executiva a Centrului de Resurse Juridice (CRJ), Georgiana Iorgulescu, care nu este de acord cu lupta anticorupție dusa prin mijloace abuzive și nelegale folosite de DNA. Georgiana Iorgulescu e de parere ca in…