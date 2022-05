Stiri pe aceeasi tema

- Un fost medic militar care s-a oferit voluntar pentru a instrui medical trupele din Ucraina a declarat ca ceea ce a vazut acolo a fost „inuman”. Steve Brooks povestește la BBC cum a rezistat pe front, in zgomotul raidurilor aeriene, cand a devenit prea obosit ca sa le mai auda, noteaza medifax.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in contextul razboiului din Ucraina, nu exista informatii concrete potrivit carora Republica Moldova ar fi amenintata in mod concret din punct de vedere militar sau ca ar fi luata drept tinta de catre cineva.

- Președintele american Joe Biden a anunțat acordarea unui nou ajutor acordat Ucrainei in valoare de 800 de milioane de dolari, suma transpusa in arme și ajutor economic, relateaza BBC, pe Twitter, dar și platforma CNBC. Mai exact, Statele Unite vor trimite un un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari, in special echipamente grele, a aratat Casa Alba intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor sale din Ucraina, generalul care se afla acum la conducere avand o experiența vasta in Siria, scrie BBC, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia intampina probleme in invazia sa asupra Ucrainei, afirma un oficial militar NATO citat de CNN. El spune ca rușii sunt in urma programului și ca situația incepe sa le scape de sub control. „Rușii „au probleme. Sunt in criza de combustibil, se mișca mult prea incet, iar moralul este in mod evident…

- Ministerul Apararii Naționale (MapN) a ținut sa dezminta o serie de informații false care circula in mediul online, pe fondul invaziei rusești din Ucraina. Una dintre ele se refera la faptul ca serviciul militar va redeveni obligatoriu, dar și ca rezerviștii vor fi mobilizați, lucru neadevarat. Reprezentanții…

- Separatiștii ruși au anunțat mobilizare generala. Toți barbații intre 18 și 55 de ani din Donețk și Lugansk sunt chemați la arme. Ei au declarat ca se așteapta la un atac militar al Ucrainei in orice moment. Se pare, totuși, ca razboiul dintre Rusia și Ucraina va incepe, chiar daca cu toții speram intr-o…