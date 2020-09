Fost magistrat mort de COVID- 19

Catalin Serban, fostul vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara, a murit din cauza infectiei cu coronavirus la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. Acesta a fost plecat in acesta vara impreuna cu familia și un alt prieten magistrat in Grecia. Prietenul sau a decedat de COVID chiar in Grecia. Reintors in țara fostul magitstrat s-a simțit rau. Acesta a stat in carantina dar s-a simțit rau in ultima perioada. Astfel ca, familia l-a internat de urgența și toate persoanele care au legatura cu Șerban au fost testate. Catalin Serban avea doar 44 de ani si era avocat. A ajuns in stare grava…