Fost luptător K1, primul pe lista PSD la Camera Deputaţilor în Ilfov Lista PSD la Camera Deputatilor in Ilfov este deschisa de fostul luptator K1 Daniel Ghita. La Senat primul pe lista este Laurentiu Mihai Alfred. In anul 2016, Daniel Ghita a devenit membru al Partidului Romania Unita, insa a parasit formațiunea politica dupa puțin timp. „Da, voi candida de la PSD Ilfov, sa lupt pentru oamenii de rand! Pentru cei pe care nu-i aude si nu-i vede nimeni! Pentru copiii Romaniei, pentru toti romanii, pentru ca votul vostru sa conteze! Nu se poate sa existe frauda electorala si sa stam sa acceptam, sa nu facem nimic! Fraudarea alegerilor inseamna ca noi nu mai contam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

