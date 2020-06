Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis marti ca fostul lider al USR Bucuresti Roxana Wring, fost consilier general, a fost colaborator al Securitatii. La randul sau, Roxana Wring anunta ca va contesta decizia si reia afirmatiile conform carora nu a colaborat cu Securitatea ca politie politica, iar dosarul…

- Roxana Wring, fost lider al USR Bucuresti, anunta ca va contesta decizia de marti a Curtii de Apel Bucuresti care a decis ca aceasta a fost colaborator al Securitatii. "Voi contesta decizia de astazi a Curtii de Apel Bucuresti. (...) Asa cum am mai spus, nu consider ca am colaborat cu…

- Roxana Wring, fost lider al USR Bucuresti, anunta ca va contesta decizia de marti a Curtii de Apel Bucuresti care a decis ca aceasta a fost colaborator al Securitatii. "Voi contesta decizia de astazi a Curtii de Apel Bucuresti. (...) Asa cum am mai spus, nu consider ca am colaborat cu Securitatea…

- "Voi contesta decizia de astazi a Curtii de Apel Bucuresti. (...) Asa cum am mai spus, nu consider ca am colaborat cu Securitatea ca politie politica. Imediat dupa facultate, am lucrat la ONT si am semnat hartii - in fata superiorilor ierarhici - despre care consideram la vremea respectiva ca fac…

- Fosta șefa USR București, Roxana Wring, a colaborat cu Securitatea, a stabilit, marți, Curtea de Apel București (CAB). Decizia nu este definitiva și poate fi contestata la Inalta Curte de Casație și Justiție...

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au constatat marti ca Roxana Wring, fost lider al USR Bucuresti, a fost colaborator pentru Securitatea."Constata calitatea paratei de colaborator al Securitatii. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Curtea de Apel…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca va cere, la Curtea de Apel București, suspendarea starii de alerta, el fiind de parere ca sunt incalcate drepturile fundamentale ale cetatenilor si vrea ca si Romania sa ia exemplul altor tari care nu mai au restrictii atat de dure. „Maine voi depune in nume propriu…

- Deputatul PNL Cezar Preda l-a criticat dur pe șeful sau de partid, vineri, la Antena 3, spunand ca Orban i-a jignit pe toți, inclusiv pe liberali spunand ca Parlamentul nu funcționeaza. Nici Klaus Iohannis nu a scapat de critici. Cezar Preda s-a aratat indignat de declarația lui Orban care a spus ca…