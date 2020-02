Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo imediata de vreme severa – e cod galben in 24 de judete Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de vreme severa imediata in 24 judete, valabile in orele urmatoare. Meteorologii au emis luni dimineata avertizari cod galben…

- Garda de Intervenție Sebes a intervenit, marți, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj-incarcator frontal in municipiului Sebes, strada Calarași. Forte alocate: 1 ASAS și 1 SMURD B2. Post-ul Incendiu la un utilaj, in municipiul Sebeș apare prima data in ProAlba .

- O femeie a fost reținuta de poliție, dupa ce și-a înjunghiat mortal soțul. Crima a avut loc în aceasta seara, în jurul orei 19:50, în localitatea Nișcani, din raionul Calarași. Potrivit poliției locale, între cei doi soți s-a iscat un conflict, din motive…

- 22 decembrie 2019 intra in istorie ca cea mai calduroasa zi de iarna din ultimii 60 de ani. Au fost 20 de grade in Calarasi, Cernavoda si Fetesti. Am aflat de la meteorologi si cum va fi de Craciun. Vremea s-a schimbat atat de mult, inca trebuie sa ne obisnuim ca sarbatorile de iarna sa fie fara zapada.…

- Peste 70 de percheziții au loc miercuri dimineața intr-un caz de frauda la Universitatea ”Spiru Haret”, in București și in județele Brașov, Bistrița-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarași, Vaslui, Satu Mare, Ialomița, Timișoara, Dambovița, Botoșani, Cluj și Mureș, 13 dintre ele fiind la sedii ale instituției…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata, burnița sau ploaie, valabile in orele urmatoare in Bucuresti si in 18 judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 9.00, in Calarasi, Ialomita, Caras-Severin, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- ARAD. Vine meciul cu Petrolul, de duminica (ora 13) unul de o importanța deosebita atat pentru ploieșteni, cat și pentru UTA. Cele doua echipe iși doresc promovarea, iar rezultatul final va conta foarte mult, mai ales ca – in cazul unei izbanzi – aradenii s-ar distanța la zece puncte de „gazari”,…

- Sambata, 30 noiembrie 2019, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui evenimentul „Icoana Sufletului de Copil”, ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Inclus in programul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei, evenimentul va debuta la ora 10:00, in Parcul Tineretului, cu o parada a portului…