- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați au fost sesizați, joi seara, de catre o asistenta medicala, cu privire la faptul ca o beneficiara a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaționala din localitate a plecat in mod voluntar in jurul orei 19.00 și nu a mai revenit. Femeia a fost data disparuta,…

- Cum modifica lupta anti-COVID medicamentele aparute pe piata? In primul rand, un avertisment clar: „Sa fie luate din farmacii, dar obligatoriu pe reteta, altfel e periculos". Doua companii au anuntat in ultima perioada depasirea unei noi bariere in lupta impotriva COVID-19. Dupa ce, la nivel mondial,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, vineri, ca aproape 120.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 82.000 cu prima doza. Totodata, a fost inregistrata o reactie de soc anafilactic, la o femeie de 42…

- Peste 60.000 de persoane s-au vaccinat in Romania, in 24 de ore Foto: facebook/Ro Vaccinare. Peste 60.000 de persoane s-au vaccinat ieri în România, aproape 30.000 cu prima doza, au anunțat autoritațile. Astfel, de la începutul campaniei de imunizare,…

- Prima persoana din lume vaccinata anti-COVID cu Pfizer a primit deja a treia doza. Margaret Keenan are 91 de ani și este din Marea Britanie. Margaret Keenan spune ca se simte bine si ca este fericita ca a primit a treia doza, conform BBC. Ea recomanda si altor persoane sa se vaccineze,…

- Elevii se vor putea vaccina in apropierea scolilor Anul acesta, elevii vor avea si oportunitatea de a se vaccina la scoala, daca infrastructura o permite. În urmatoarele doua luni, autoritatile vor organiza echipe mobile de imunizare, iar daca exista interes, tinerii…

- Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, a anunțat, luni, pe pagina sa de Facebook ca aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa. Baciu a mai facut și topul județelor fruntașe la vaccinare, printre…