- Cristian Popescu Piedone, noul primar al Sectorului 5, incepe in forta chiar inainte de a prelua oficial mandatul. Petre Lazaroiu, fost judecator al Curtii Constitutionale, va fi consilier onorific al edilului.Piedone a confirmat informatia pentru STIRIPESURSE.RO. "Veti avea mari surprize…

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a decis sa admita contestatiile depuse la decizia anterioara a Biroului Electoral de sector de renumarare a buletinelor de vot din Sectorul 5. In 30 septembrie, Biroul Electoral de Circumscriptie al Sectorului 5 a admis sesizarile PSD Sector 5, PNL Sector 5,…

- CristianPopescu Piedone iși revendica postul de primar, dupa ce BiroulElectoral Central a decis sa claseze toate cererile de renumarare avoturilor, inclusiv cele din Sectorul 5. Intr-o postare pe pagina sade Facebook, Piedone a fost ironic la adresa contracandidaților sai,spunand ca le ofera scaunul…

- Candidatul PNL la Primaria Sectorului 5, Cristian Bacanu, a anuntat miercuri, pe Facebook, ca „Biroul Electoral de Sector a decis renumararea voturilor la Sectorul 5”. „Azi la ora 15.00 a inceput sedinta Biroului Electoral in care se va decide soarta alegerilor de la Sectorul 5. Orice ar fi, lupt alaturi…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Ion Valentin Voicu, și candidatul PNL la aceasta primarie, Cristian Bacanu, cer renumararea voturilor. Conform BEC, la Sectorul 5, dupa numararea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone are 28,08%, Daniel Florea (PSD) – 25,64%, iar Cristian Bacanu (PNL…

- Candidații susținuți de PNL și USR PLUS la primariile sectoarelor 1,2 și 6 se mențin in continuare pe primul loc, același lucru fiind valabil și in cazul candidaților celorlalte partide politice la sectoarele 3, 4 și 5, potrivit datelor parțiale centralizate de BEC, pana la ora 20:00, dupa numararea…

- Cristian Popescu Piedone, condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in cazul Colectiv, a caștigat Primaria Sectorului 5, conform rezultatelor provizorii centralizate de Biroul Electoral Central. Cristian Bacanu, candidat PNL susținut de USR-PLUS a recunoscut, luni dimineața, ca a fost…

- Dupa numararea a 89,103 voturi, reprezentand 94- din total, in conditiile unei prezente la vot de 94.799 votanti, reprezentand 38.35-, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone are cel mai bun scor in cursa pentru Primaria Sectorului 5, respectiv 27,25-. El este urmat de candidatul PNLUSR…