- Prof. univ. dr. Gheorghe Andrei Dan, șeful Secției clinice de cardiologie și al Clinicii Medicale Colentina susține ca imparțirea spitalelor in spitale Covid și suport Covid a fost o mare prostie, asta pentru ca pacienți care au și alte afecțiuni nimeresc pe mana unor doctori cu alta specialitate,…

- Administratia de la Beijing și-a exprimat speranta ca Uniunea Europeana va fi "independenta si autonoma", în contextul în care noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a afirmat ca va contracara China printr-o "competitie extrema", potrivit Mediafax care citeaza…

- Noul secretar american al Comerțului, audiat marți în Senat în vederea confirmarii, și-a anunțat intenția pentru o politica ferma și chiar "agresiva" fața de China, scrie AFP.Gina Raimondo, prima femeie guvernator în Rhode Island, a declarat ca Beijingul are "evident…

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters. Ministerul chinez de Externe a declarat…

- Statele Unite vor desfașura un mare arsenal de instrumente pentru a contracara practicile „abuzive”, „neloiale” și „ilegale” ale Beijingului, a declarat marți viitoarea secretara a Trezoreriei Janet Yellen, în timpul audierii sale în fața senatorilor americani,…

- Stelian Ion nu vrea doar desființarea SIIJ și acceptarea in instanța a interceptarilor facute de SRI, ci schimbari majore in Constituția Romaniei! Noul ministru al Justiției este deranjat de numarul de mandate pe care le pot obține aleșii locali, dorind o limitare a lor, precum și modul in care sunt…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 7 ianuarie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,…

- Stelian Ion, noul ministru al Justiției, a vorbit la Digi24 despre desființarea SIIJ, varsta de pensionare a magistraților și alte prioritați din mandatul sau, inclusiv o noua strategie anticorupție și recuperare a prejudiciilor care este „o prioritate absoluta”.