Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam (62 de ani) nu crede ca italianul Mirko Pigliacelli (28 de ani) poate fi o soluție pentru echipa naționala a Romaniei. La o zi dupa ce goalkeeper-ul celor de la Universitatea Craiova a anunțat ca in vara iși va lua cetațenie romana și ca se gandește sa evolueze sub tricolor, fostul…

- Naționala U19 de futsal a Romaniei a participat, timp de o saptamana, la turneul internațional amical „Futsal Love” din Serbia. Tricolorii au disputat trei partide in compania selecționatelor similare din Bosnia-Herțegovina, Belarus și Serbia, fiind invinsi de fiecare data. Toate meciurile s-au desfașurat…

- Nationala de futsal juniori U19 a Romaniei a fost surclasata, scor 0-7 (0-3), de reprezentativa Bosniei-Herțegovina, in primul meci din cadrul turneului internațional amical „Futsal Love” din Serbia. Tricolorii vor mai disputa in cadrul competitiei inca doua partide, in compania selecționatelor similare…

- In perioada 7-12 februarie, naționala de futsal juniori U19 a Romaniei va participa la turneul internațional amical „FUTSAL LOVE” din Serbia. Tricolorii vor disputa trei partide in compania selecționatelor similare din Bosnia-Herțegovina, Belarus și Serbia. Toate meciurile se vor desfașura in Sala „Vlade…

- Antrenorul Ladislau Boloni a venit in Romania pentru ultima runda de negocieri cu reprezentantii FRF pentru preluarea postului de selectioner al Romaniei, ramas vacant dupa plecarea lui Mirel Radoi. Numirea noului staff s-ar putea produce foarte curand, dar nu toata lumea priveste cu ochi buni posibila…

- Ladislau Boloni (68 de ani) se afla la București unde poarta ultimele discuții cu Razvan Burleanu și Mihai Stoichița pentru preluarea postului de selecționer al Romaniei. Fostul internațional Gica Craioveanu (53) critica varianta aleasa de șefii FRF. Mai mult ca sigur noul antrenor al echipei naționale,…

- Mirel Radoi (40 de ani) si-a incheiat contractul cu echipa Romaniei pe 30 noiembrie 2021, iar de atunci a disparut din peisaj, cu exceptia mesajului de adio transmis pe 9 decembrie.Daca tot a intrat in vacanta, a ales sa plece in Golf cu familia, acolo unde detine mai multe proprietati.Chiar daca despre…

- In contexul tensiunilor tot mai ridicate dintre Moscova și Occident cu privire la situația de la granița Ucrainei, echipa naționala de hochei a Rusiei a starnit indignare in nordul Europei. Sportivii au aparut la un meci cu Finlanda purtand echipamentul U