Fostul inotator australian Scott Miller, in varsta de 46 de ani, este acuzat de trafic de droguri dupa ce poliția a confiscat metamfetamina in valoare de 2 milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,3 milioane de dolari. Miller este acuzat ca se afla in fruntea unui sindicat criminal. ...