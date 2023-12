Fost general SRI, propus la șefia CNAS Ministrul Alexandru Rafila s-a decis pe cine numește la șefia CNAS in locul lui Andrei Baciu. Cristian Georgica Celea, general SRI in rezerva, fost președinte al Casei de Asigurari de Sanatate in perioada 2003-2005, numit de guvernul Adrian Nastase, și fost manager al spitalului SRI Agrippa Ionescu, este propunerea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, pentru funcția de președinte interimar al CNAS, in locul lui Andrei Baciu, care a demisionat in urma cu doua zile, in urma anchetei DNA privind achiziția de vaccinuri COVID in pandemie. Viitorul președinte al CNAS are de gestionat un buget de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

