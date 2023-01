Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider.

- Un fost șef al armatei ruse cu legaturi vechi cu Ucraina a murit „subit” la varsta de 69 de ani, a anunțat fabrica de tancuri unde lucra, potrivit cotidianului britanic The Telegraph. Compania de construcții de mașini Uralvagonzavod, cel mai mare producator de tancuri din lume, unde generalul Alexei…

- Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme…

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al forțelor militare de marți, 1 noiembrie, ca raspuns la razboiul din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, citat de Reuters. Norvegia este in prezent cel mai mare exportator de gaze naturale catre Uniunea Europeana, acoperind aproape un sfert din…

- Sateliții comerciali ai Statelor Unite și ai aliaților sai ar putea deveni ținte legitime pentru Moscova daca se vor implica in razboiul din Ucraina, a amenințat un oficial de rang inalt al Ministerului rus de Externe, potrivit The Guardian. Potrivit agenției ruse de știri Tass, Konstantin Voronțov,…

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Divizia 101 Aeropurtata a armatei Statelor Unite a fost desfașurata in Europa pentru prima oara in aproape 80 de ani, in condițiile tensiunilor uriașe dintre Rusia și NATO. Unitatea, poreclita „Screaming Eagles”, este antrenata sa acționeze pe orice camp de lupta din lume imediat. Canalul american de…