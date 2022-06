Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal german a condamnat marți (28 iunie) la cinci ani de inchisoare un fost gardian SS, acum in varsta de 101 ani, pentru ca a ajutat la uciderea a aproximativ 3.500 de persoane in lagarul de concentrare Sachsenhausen, punand capat unuia dintre ultimele procese naziste din Germania. Un tribunal…

- Un fost gardian al unui lagar de concentrare nazist, in varsta de 101 ani, identificat drept Josef S, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare sub acuzatia ca a fost complice in uciderea a mii de prizonieri la Sachsenhausen, langa Berlin, relateaza BBC, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Un barbat de 101 ani a fost condamnat in Germania la 5 ani de inchisoare pentru ca a luat parte la uciderea a peste 3.500 de prizonieri in lagarul de concentrare nazist Sachsenhausen, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Cea mai varstnica persoana acuzata de crime naziste, Josef Schutz, de 101 ani, a fost condamnata marti la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru fapte comise in timpul Holocaustului, cand era gardian intr-un lagar de concentrare din Germania, relateaza AFP.

- Fostul tenismen german Boris Becker a fost condamnat vineri la doi ani si jumatate de inchisoare de catre justitia britanica pentru patru capete de acuzare legate de falimentul sau personal. Becker, in varsta de 54 de ani, va fi astfel incarcerat dupa ce a fost gasit vinovat in special ca…

- Fostul tenismen german Boris Becker a fost condamnat vineri la doi ani si jumatate de inchisoare de catre justitia britanica pentru patru capete de acuzare legate de falimentul sau personal. Becker, in varsta de 54 de ani, va fi astfel incarcerat dupa ce a fost gasit vinovat in special ca a ascuns 2,5…