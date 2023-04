Stiri pe aceeasi tema

- Un fost jucator de la academia clubului Arsenal Londra a ramas tetraplegic, dupa ce i-au fost puse droguri in bautura pe care a consumat-o la o iesire in oras cu prietenii. Daniel Cain era un fotbalist in forma si sanatos tun, dar dupa o noapte petrecuta in oras cu prietenii, tanarul de 23 de ani…

- Un fost jucator al academiei Arsenal a ramas tetraplegic și are nevoie de ingrijire 24 de ore din 24 dupa ce a consumat o bautura "cu droguri" la o ieșire in oraș.Daniel Cain, 23 de ani, e acum in scaun cu rotile și se lupta pentru a-și recapata viața dupa incidentul devastator. Fostul jucator de…

- Un fost fotbalist care a jucat pentru echipa de tineret a clubului Arsenal a ramas tetraplegic dupa ce in bautura pe care a consumat-o la o ieșire cu prietenii i-ar fi fost puse droguri fara voia sa, potrivit The Independent.

- Jandarmii au gasit substanțe interzise gasite asupra unui severinean, de 32 de ani, in zona Salii Polivalente din municipiu. El se afla impreuna cu doi prieteni intr-o mașina. La vederea jandarmilor, cei trei au devenit agitați și au incercat sa se ascunda la vederea forțelor de ordine. Jandarmii au…

- Dupa scandalul in care a fost implicata influencerița Ana Morodan, un alt caz a atras atenția Poliției, de data aceasta, in Gorj. Astfel, polițiștii gorjeni au fost solicitați sa intervina pe strada Parangului, din orașul Bumbești-Jiu, acolo unde o șoferița dadea semne ca se confrunta, cel puțin cu…

- Fiul regelui Chartles al III-lea poate pierde tot, dupa ce a recunoscut ca a consumat substanțe interzise. Chair avocatul prințului Harry a preizat ca acesta risca probleme uriașe dupa aceasta intamplare. Mai mult decat atat, prințul ar putea fi exilat din SUA.

- In urma cu o zi, Larisa Udila le-a povestit fanilor ca a fost nevoita sa mearga cu fiul sau la medic, dupa ce micuțul a facut febra. Comunitatea a așteptat mai multe detalii despre starea de sanatate a lui Milan.

- Starea de sanatate a barbatului din Daia Romana, ARS in timp ce aprindea focul intr-o centrala pe lemne: Are arsuri pe 40% din corp și va fi transferat la Spitalul de Arși din București Barbatul de 49 de ani din Daia Romana, care a suferit arsuri la nivelul feței și a membrelor superioare și inferioare…