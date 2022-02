Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat guvernamental, Claudiu Bejan, director la Secretariatul General al Guvernului, a fost gasit joi mort intr-o camera de hotel din Mamaia. Potrivit sursei citate, Bejan ar fi facut un infarct. El era cunoscut cu probleme cardiace.Oficialul lucra in corpul de control al Guvernului…

- Claudiu Bejan, un oficial guvernamental, gasit mort in hotel! Este vorba despre o unitate de cazare din mamaia, județul constața, scrie Antena 3. Claudiu Bejan a fost director al Administrației Penitenciarelor. El a fost descoperit mort, joi, in camera unui hotel din stațiunea Mamaia, potrivit unor…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei a dat publicitații, miercuri, un comunicat intitulat „Je suis Ciuca!”, in care afirma ca s-a saturat de „atacuri și scandaluri sterile, de instabilitate și destabilizatori” și susține ca premierul Ciuca trebuie judecat pe baza acțiunilor și rezultatelor din postura…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este in carantina dupa ce a luat contact direct cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, conformat pozitiv la coronavirus. Marcel Ciolacu a confirmat, la Antena 3, ca este in carantina. El spune ca s-a testat in fiecare zi și rezultatul a fost negativ. Ministrul Culturii,…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, anunța ca lucreaza la un videoclip profesionist prin care sa iși promoveze noua melodie compusa pe versurile lui Mihai Eminescu, ”Dintre sute de catarge”, potrivit Antena 3. „E o compoziție mai veche a mea, dar acum am avut timp sa ma ocup de ea. Am gasit pe…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus Corpului de Control sa verifice achizițiile facute de instituțiile de stat care s-au ocupat de testele de saliva pentru elevi. “Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de documentare privind achizițiile de teste…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan pare ca nu intelege prea bine cum stau lucrurile privind subventia pentru caldura si ajutorul financiar din fondul de rezerva al Guvernului pentru restante sau plata in avans a gazelor. Pe langa faptul ca a trimis tarziu solicitarea catre Guvern, Nicusor Dan a scris…

- Florin Cițu nu il vrea pe Nicolae Ciuca premier, deși acesta este agreat deja de PSD, conform unor surse politice participante la negocierile pentru formarea viitorului guvern PSD-PNL-UDMR. Deși nu au detaliat nume de miniștri, viitorii parteneri de guvernare au inceput deja sa stabileasca structura…