- Fost director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice (DGISP) din Primaria Capitalei in mandatul primarului Sorin Oprescu, Madalin Dumitru a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea mai multor infractiuni de coruptie. Trimis…

- Politistul a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita, 3 infractiuni de trafic de influenta si a unei infractiuni de fals intelectual Din cercetari a mai rezultat ca fostul agent de politie a primit suma de 400 de lei, de la o inculpata,…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, 5 ani de inchisoare cu executare Omul de afaceri Ioan Niculae. Foto: captura video. Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de închisoare cu executare pentru savârsirea…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu,…

- Omul de afaceri Ioan Niculae (66 de ani) a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul Interagro, potrivit Antena 3. Ioan Niculae a fost condamnat in prima instanța, in 2018, de Tribunalul București, la 3 ani și 6 luni de inchisoare in „Dosarul Interagro”, pentru cumparare…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat, in cursul saptamanii trecute, in cazul apelurilor formulate de milionarul prahovean Mihai Tufan și Parchetul de pe langa Tribunalul București fața de sentința pronunțata in luna octombrie de Tribunalul București, intr-un dosar de tentativa la omor. Omul…