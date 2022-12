Stiri pe aceeasi tema

- Dan Stroe, fost director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru doua fapte de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii…

- Zece persoane, membre ale unui grup infracțional specializat in evaziune fiscala, care, timp de aproape patru ani au prejudiciat bugetul de stat cu peste 18 milioane lei, au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT Giurgiu. Prin rechizitoriul din data de 24.11.2022, procurorii Directiei de Investigare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) nu este parte in dosarul in care Hotelul Rex Mamaia și deținatorul acestuia, Carmen Palade, sunt acuzați de evaziune fiscala, fapt ce a surprins și instanța de judecata. Luni, Tribunalul București a decis amanarea procesului in care Magazinul Unirea din…

- Potrivit unui comunicat al al DNA transmis, vineri, Agerpres, procurorii de la Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unei persoane, administrator in fapt al SC Romeco International Service Company SRL, a societatii…

- Beneficiarii tichetelor sociale de 250 lei vor primi luna aceasta cea de-a treia tranșa, urmand ca in decembrie sa fie virata și cea de-a patra tranșa. Astfel, in perioada 17 – 21 octombrie sunt actualizate listele de beneficiari de catre Ministerul Muncii, verificarea fiind efectuata de catre ANAF.…

- Petre Neacsa, fost director al Directiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ramane sub control judiciar Decizia a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata la instanta superioara Petre Neacsa a fost trimis in judecata de DNA Constanta,…