- Investigatorii federali l-au acuzat pe fostul manager de campanie al lui Trump, Paul Manafort, ca a influentat potentiali martori in timp ce era eliberat pe cautiune inaintea unui proces privind frauda bancara, scrie The Guardian.

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a actualului lider de la Casa Alba s-ar putea incheia la 1 septembrie, au relatat mai multe media americane, citate de AFP, informeaza Agerpres.Fostul…

- Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze presedintelui american, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania premergatoare scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, afirma surse citate de New York Times.

- Donald Trump a sugerat joi ca ar putea sa nu mai pastreze distanta fata de ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la un amestec rus in campania electorala americana si la o eventuala complicitate intre echipa candidatului republican si Moscova, scrie Reuters.Intr-un interviu…

- Fostul manager de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, a autorizat operațiuni media secrete in numele fostului președinte al Ucrainei, care conțineau articole plasate sub acoperire in Wall Street Journal, pe site-uri americane și informari anonime impotriva lui Hillary Clinton, relateaza The…

- Un avocat olandez care a lucrat cu fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost condamnat marti la Washington la 30 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de dolari, pentru ca a mintit in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza…

- Rick Gates, un membru al fostei echipe de campanie electorala a presedintelui SUA Donald Trump, a fost in contact, in 2016, cu o persoana despre care Biroul Federal de Investigatii suspecteaza ca ar avea legaturi cu serviciile de spionaj ruse, acuza procurorul special Robert Mueller.

- Donald Trump a atacat duminica - in mod virulent - integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP.