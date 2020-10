Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile unor activiști civici, avocați și alți reprezentanți ai opoziției despre faptul ca autoritațile moldovenești se ocupa de falsificarea pe scara larga a listelor electorale și se pregatesc de falsificarea alegerilor, nu au nici un temei. Aceste declarații nu corespund situației reale și reprezinta…

- In R. Moldova este practic imposibil ca alegerile sa fie falsificate. Declarația aparține președintelui Partidului Democrat, Pavel Filip, și au fost facute in cadrul unei emisiuni televizate, comunica Noi.md. „Trebuie asigurata o desfașurare libera și corecta a alegerilor și așa nu ne va fi frica de…

- "Dupa parerea mea, ar trebui sa vedem un pic evolutia acestei pandemii si sa-i intrebam si pe specialisti. Eu nu zic ca trebuie amanate alegerile pur si simplu pentru ca vrem noi, exista si argumente pro si argumente contra. Dar Guvernul totusi ar trebui sa se gandeasca foarte bine, pentru ca nu…

- Franta, Lituania si Letonia au propus UE un plan de protejare a alegerilor in Europa impotriva atacurilor cibernetice si a dezinformarii, au anuntat luni, la Vilnius, in cadrul unei conferinte de presa, presedintii francez si lituanian Emmanuel Macron si Gitanas Nauseda, relateaza AFP.In timp…

- Viitoarele alegeri prezidențiale din Moldova ar putea servi drept baza pentru consolidarea organizațiilor teritoriale ale partidelor, ceea ce este important pentru luptele politice care urmeaza. Opinia a fost exprimata de deputatul in Parlament din partea Partidului PAS Vladimir Bolea in cadrul unui…

- Liderul belarus, Alexandr Lukașenko, i-a comunicat Prim-ministrului Rusiei, Mihail Mușistin, despre intercepția unei convorbiri dintre Varșovia și Berlin care infirma declarațiile privind otravirea fondatorului Fundației pentru combaterea corupției Alexei Navalnii. „Urmarind evenimentele in Rusia, am…

- Republica Belarus este distrusa sub ochii noștri, iar Rusia trebuie sa impiedice caderea ei in prapastie. Opinia aparține unei originare din Moldova, laureata a Concursului internațional a compozitorilor de romanțe, laureata a concursurilor internaționale de pianiști, poetului și compozitorului Liubov…

- Trei membri ai organizatiei ruse de opozitie Open Russia a oligarhului in exil Mihail Hodorkovski au fost arestati sambata in Rusia, in timp ce se deplasau catre Belarus pentru a observa alegerile prezidentiale de duminica, a anuntat grupul, informeaza AFP.Presedinta Open Russia, Anastasia…