- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca printre candidatii inscrisi pentru listele partidului la alegerile europarlamentare se afla Mircea Hava, Dan Motreanu, Daniel Buda, Siegfried Muresan, Cristian Busoi, Marian Jean Marinescu. "A inceput inscrierea pe liste. Avem termen…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu ar fi rau daca primele nume pe lista PNL a candidaților pentru alegerile parlamentare sa fie"Ludovic Orban,Vasile Blaga și Crin Antonescu".Liderul PNL a anunțat ca pana acum s-au inscris pe lista Cristian Bușoi, Mircea Hava și alți liberali,…

- Adina Valean ii raspunde lui Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a spus ca, in cazul in care Crin Antonescu va dori sa intre in cursa electorala, atunci alți membri ai familiei sale nu se vor putea regasi pe lista.”Imi vor depune candidatura pentru alegerile europarlamentare”, a anunțat eurodeputatul…

- Orban, despre o candidatura a lui Crin Antonescu la europarlamentare: ”Daca se decide sa candideze, nu cred ca poate sa mai candideze altcineva din familia domniei sale”, a spus presedintele PNL, Ludovic Orban, la Romania TV. Liberalii vor sa finalizeze pana la sfarșitul anului lista pentru alegerile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Braila, ca nu a luat inca o decizie referitoare la o eventuala candidatura a sa la alegerile europarlamentare, desi sunt multi cei care i-au cerut sa candideze."Sunt multi care mi-au cerut sa candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, ca nu exclude o candidatura la alegerile europarlamentare din 2019 si ca au fost colegi de partid care i-au solicitat sa se inscrie in cursa. Intrebat daca exista posibilitatea ca el si alti colegi sa candideze, liderul liberal a spus "cu siguranta".

- Președintele PNL București, europarlamentarul Cristian Bușoi, susține ca anunțul președintelui Klaus Iohannis de azi vizand candidatura pentru un al II-lea mandat nu este una intamplatoare. El susține ca anunțul clarifica situația și strange laolalta tot electoratul anti-PSD:”Ca liberal și…

- Sursele citate au declarat ca pe lista scurta pentru alegerile europarlamentare se afla in acest moment: Ludovic Orban, Siegfried Muresan (venit recent din PMP), Ionel Danca, Marian Jean Marinescu, Daniel Buda, Violeta Alexandru (propusa de Ciolos pentru a prelua functia de ministru delegat pentru dialog…