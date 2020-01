Stiri pe aceeasi tema

- Analistul Iulian Fota, fost consilier prezidential pe probleme de securitate nationala, nu crede ca europenii vor fi prea bucurosi de noua agenda anuntata de presedintele american Donald Trump pentru Iran. "In momentul acesta, avem doua agende pe Iran. Avem o agenda americana, tocmai a fost subliniata…

- Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, susține ca escaladarea violențelor in Orientul Mijlociu nu este in interesul nimanui și trebuie respectat acordul nuclear. Poziția venita din Parlamentul European este diferita fața de cea a lui Donald Trump, cel care amenința Iranul cu 52 de lovituri…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Un inalt responsabil iranian a avertizat ca Teheranul va ataca Israelul si va transforma in "praf si pulbere" orasele Tel Aviv si Haifa daca SUA isi vor pune in aplicare cele mai recente amenintari ale presedintelui Donald Trump si va lovi 52 de tinte iraniene, informeaza luni AFP potrivi Agerpres…

- Pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, odata cu uciderea generalului Qasser Soleimani, scutul de la Deveselu devine un punct de importanța strategica pentru securitatea Europei. Sistemul antibalistic de la Deveselu, activ din decembrie 2016, a costat 800 de milioane de dolari…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat sambata ca „Iranul trebuie tratat cu toata brutalitatea”, ca Uniunea Europeana greșește profund cand se amagește ca poate ajunge la un parteneriat cu Teheranul și ca Iranul ar putea sa incerce sa se razbune pentru moartea generalului Qassem Soleimani…

- Exista teorii și soluții pe care mai intai le furnizeaza autorii de thrillere politico-militare, dar mai apoi sunt preluate de catre politcieni și, uneori sunt chiar puse in practica. Surpriza, pentrumulți, vine din faptul ca acele teorii realmente funcționeaza, deși nu vin dela luminații ganditori…

- Kushner s-a exprimat in cadrul Future Investment Initiative (FII), un mare forum de trei zile supranumit si 'Davos al desertului', care reuneste la Riad inalti responsabili politici si economici veniti din lumea intreaga. 'Daca doriti sa investiti in Cisiordania sau in Gaza, problema care va face…