Fost consilier local PSD din Suceava, trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală Fost consilier local al orașului Siret, din partea PSD, a fost trimis in judecata pentru ca ar fi violat și agresat sexual doua copile de 8 și 9 ani. Este vorba, mai exact, de Marius Mațner, fost consilier local al orașului Siret din partea PSD. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunilor de viol și agresiune sexuala, fapte care ar fi fost comise fața de doua fete minore, in mod repetat. Victimele sale ar fi avut varsta curpinsa intre 8 și 9 ani. Potrivit informațiilor din presa locala, totul ar fi inceput in perioada 2009-2015, cand consilierul a comis un numar nedeterminat de acte sexuale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A murit cea mai in varsta femeie din județul Suceava, care ar fi implinit 109 ani in luna februarie a anului viitor. Viorica Hogaș a murit sambata dimineața, in casa sa din Suceava in care era ingrijita de fiica octogenara și de nepot, scrie Monitorul de Suceava.

- Un milionar din Sibiu, in varsta de 50 ani, se afla in stare critica la spital, dupa ce a fost batut de hoții care venisera la furat in locuința lui. In prezent, omul de afaceri care a suferit un infarct, este intubat și ventilat mecanic in secția ATI de la Spitalul Județean din Sibiu. Incidentul a…

- Incidentul s-a produs, sambata, pe o strada din municipiul Radauti, in momentul in care doua masini au intrat in coliziune, iar una dintre ele a ricosat pe trotuar, lovind o femeie și pe copilul mic al acesteia aflat in carucior, informeaza Monitorul de Suceava.„Una dintre masini a ricosat pe trotuar,…