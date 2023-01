Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Ganea, om de afaceri și fost consilier județean PDL, se afla pe lista „Most Wanted” a Poliției Romane, scrie bacau.net. Ganea a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar de evaziune fiscala despre care Ziarul de Bacau a scris mai multe AICI. Fostul consilier…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 2.980 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 756 de infractiuni. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la data de 25 decembrie a.c., politistii au actionat, la nivel national pentru a preveni faptele antisociale, organizand 243 de actiuni.…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost depistate 70 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, Directia de Investigatii Criminale organizeaza si coordoneaza activitatea…

- Politia Romana a demarat la nivel național actiunea „Foc de Artificii”, fiind continuate, și in acest an, activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Activitatile, desfașurate sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost condamnat de Tribunalul din Bacau la 13 ani de inchisoare pentru ca și-a omorat soția din bataie. Ancheta a scos la iveala faptul ca individul a stat patru zile cu cadavrul in casa inainte sa anunțe Poliția, informeaza adevarul.ro. Individul obișnuia sa bea adesea…

- Poliția Romana a demarat procedurile de dare in urmarire in cazul unui sucevean din comuna Ulma, care este condamnat definitiv la executarea unei pedepse de 4 ani de inchisoare, dar care nu a fost de gasit de polițiștii care l-au cautat. Tanasi Cega, domiciliat in satul Magura, a fost ...