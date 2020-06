Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director a fost condamnat, pe fond, pentru luare de mita, dar achitat pentru abuz in serviciu și conflict de interese, intr-un dosar trimis in judecata de DNA in decembrie, 2016, aș șaptelea din serie celor care au avut ca obiect infracțiuni care au determinat prejudicii in dauna Companiei Naționale…

- Fostul director al Postei Romane, Dumitru Daniel Neagoe, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani de inchisoare pentru luare de mita. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

- Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare…

- Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita. El a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare a cartelelor…

- Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita. El a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare a cartelelor…

- Fostul director general al Poștei Romane, Daniel Neagoe Dumitru, a fost condamnat de Tribunalul București la șase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care este acuzat ca a...

- Potrivit deciziei instantei, Daniel Neagoe Dumitru a primit cate 5 ani inchisoare pentru 3 infractiuni de luare de mita. Pedepsele au fost contopite, fiind adaugat un spor de pedeapsa de un an, astfel incat fostul director va executa 6 ani inchisoare, scrie Agferpres. Pe de alta parte, Daniel…

- Sentina a Tribunalul București. pentru un fost director al Poștei Romane. Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma…