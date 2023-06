Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Chris Christie, fost guvernator al statului New Jersey si fost aliat, actual critic virulent, al lui Donald Trump, si-a anuntat intrarea in cursa pentru alegerile prezidentiale din 2024, prezentandu-se drept singurul candidat capabil sa ii faca fata actualului lider de la Casa Alba, democratul…

- Fostul vicepreședinte republican Mike Pence, care a provocat furia lui Donald Trump cand a refuzat sa-l susțina in efortul de a anula rezultatele alegerilor pierdute in 2020 in fața lui Joe Biden, urmeaza sa intre in cursa prezidențiala din 2024 impotriva fostului sau șef, intr-un anunț pe care il face…

- Ron DeSantis devine astfel cel mai important rival al lui Donald Trump in cursa pentru desemnarea candidatului republican in cursa pentru Casa Alba, potrivit AFP. Competiția este cu atat mai interesanta cu cat fostul ofițer de marina ii datoreaza lui Trump alegerea ca guvernator al Floridei, in 2018,…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…

- Singurul senator republican de culoare, Tim Scott, s-a lansat oficial vineri in cursa la Casa Alba pentru 2024, desi sondajele il crediteaza cu doar 2% din intentiile de vot la primarele partidului sau, noteaza AFP.

- Fostul presedinte american Donald Trump a criticat absenta succesorului sau Joe Biden de la incoronarea regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata, dand asigurari ca el ar fi mers daca ar fi fost inca la putere, transmite AFP. Declaratia a fost facuta intr-un interviu pentru postul de televiziune…

- Donald Trump șocheaza din nou. Fostul președinte republican insista ca soluția pentru oprirea razboiului din Ucraina este cedarea de teritorii catre Rusia, insa se lauda ca Putin nu ar fi indraznit sa porneasca un razboi, criticand politica dusa de actualul președinte democrat Joe Biden.Ultimele declarații…