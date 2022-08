Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, pe strada Nicolae Iorga din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier, coliziune intre doua autovehicule. Doua persoane au fost consultate la fața locului de catre cadrele medicale, refuzand sa fie transportate la spital. La testarea din punct de vedere al prezenței alcoolului…

- Alexandru Cumpanasu a ajuns de urgenta la spital Acesta a fost victima unui accident rutier. A avut nevoie de interventia SMURD si a postat chiar el o fotografie din ambulanta pe pagina lui de socializare. Barbatul a spus ca un alt sofer nu s a asigurat si a intrat direct in masina lui. Politia i a…

- Șofer din Alba Iulia, implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN7: Mașina acestuia a fost lovita de un hunedorean care nu a pastrat distanța corespunzatoare VIDEO| Șofer din Alba Iulia, implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN7: Mașina acestuia a fost lovita de un hunedorean care nu a pastrat distanța corespunzatoare…

- Pompierii clujeni au intervenit marți seara la un accident rutier petrecut in localitatea Camarașu. In urma impactului cu o autoutilitara, o mașina a fost facuta praf, trei persoane ajungand la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea…

- Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Un șofer beat a intrat cu mașina in autocamionul pe care il conducea Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Un șofer beat a intrat cu mașina in autocamionul pe care il conducea Un accident rutier in care a fost implicat și un șofer de 45 de…

- Parca ghinioanele se țin lanț de fostul concurent al lui Sorin Bontea! De data aceasta, din nefericire, simpaticul japonez a fost implicat intr-un accident rutier și a oferit și primele detalii despre incident pe contul sau personal de Instagram. Fanii și-au facut griji pentru celebrul bucatar.

- In aceasta dimineata, pompierii au intervenit in cazul unui eveniment rutier produs pe DJ 401 A, intre localitatile Mihai Voda si Tantava. A fost implicat un singur autoturism. Pompierii au ajuns la fata locului, in cel mai scurt timp, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare si…

- La data de 18 mai a.c., in jurul orei 14:35 a avut loc un eveniment rutier pe D.N.69, in judetul Arad. .Potrivit IPJ Arad, din cercetari a reiesit ca un barbat de 46 de ani, din localitatea Vinga care conducea un microbuz din directia Sagu spre Vinga, la km 36 600 de m ar fi patruns pe sensul opus de…