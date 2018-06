Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unui celebru politician și una dintre vedetele de la Antena 1 au fost arestați pentru 30 de zile! Mandatul a fost emis de Tribunalul București, la cererea DIICOT.Este vorba despre Mihai Cristian Cosmin, fiul fostului senator Cristian Danuț Mihai, cercetat pentru aderare la grup infracțional…

- Pollak Bohus, cunoscut sub numele de Ben, fost concurent al emisiunii "Insula Iubirii", difuzata de Antena 1, a fost retinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat ca facea trafic de droguri in Centrul Vechi al Capitalei sau in zona Alba Iulia, potrivit comunicatului oficial al procurorilor.

- Vestea-șoc din aceasta dimineața, potrivit careia Ben, fost concurent la “Insula Iubirii” este acuzat de fapte de crima organizata, a uimit familia mare a indragitei emisiuni. Rudele și apropiații sunt in stare de alerta și așteapta ca autoritațile sa iși faca treaba in dosarul in care tanarul este…

- Fostul sef al Politiei Rutiere, Lucian Dinita, a fost achitat pe fond intr un dosar in care era acuzat pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi primit produsele alimentare de la un om de afaceri, pentru ca acesta sa poata obtine dupa 30 de zile permisul de conducere ce ii fusese suspendat pe o perioada…

- Bataie ca in filme in centrul Bucureștiului. Mai mulți barbați s-au luat la bataie, iar ce a urmat este greu de imaginat, scrie realitatea.net.Scene desprinse, parca, din filmele de acțiune au fost surprinse, spre dimineața, in Centrul Vechi al Capitalei. Incidentul a fost filmat.

- Doi barbati implicati in trafic de cocaina, care era trimisa din Franta in Marea Britanie cu elicopterul, au fost condamnati luni de justitia britanica la pedepse cu inchisoarea de pana la 17 ani,...