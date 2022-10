Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Popescu este vazut drept unul dintre cei mai promițatori jucatori ai FCSB-ului, insa forma pe care o traverseaza tanarul fotbalist al roș-albaștrilor este una care eclipseaza sezonul precedent, cand nivelul sau a fost unul foarte ridicat.

- Nicolae Dica are probleme de lot inaintea derby-ului cu CSU Craiova din etapa #11 a Ligii 1. Doi titulari s-au accidentat și sunt incerți pentru meciul de duminica din Banie. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi 1, Prima 1 și OrangeSport 1. Mihai…

- Felice Mazzu, antrenorul lui Anderlecht, a remarcat 3 jucatori de la FCSB inaintea duelului cu vicecampioana Romaniei din Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. E vorba despre atacantul…

- Andrei Cordea, David Miculescu, Andrea Compagno, Florinel Coman și Tavi Popescu se lupta pentru 3 locuri de titular in „11”-le celor de la FCSB. Astfel, doi dintre ei ar urma sa fie sacrificați la fiecare meci! FCSB va continua sa fie angrenata in cel puțin doua competiții pana la jumatatea lunii noiembrie,…

- *ACȚIUNE INFORMATIV PREVENTIVA A POLIȚIȘTILOR PRAHOVENI* Ieri, 18 august a.c., in intervalul orar 15.00-17.00, politistii Poliției Municipiului Ploiești și cei ai Compartimentului de Analiza și Prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au continuat acțiunile avand ca…

- Țara care va deveni cel mai mare coșmar al lui Putin! Invazia Rusiei in Ucraina are și va avea consecințe profunde pentru stabilitatea regiunii și pentru viitorul securitații europene. Afirmațiile aparțin unor cercetatori de la Carnegie Europe. Aceștia și-au dat cu parerea despre modul in care atacul…

- FCSB a caștigat cu Chindia, scor 3-2, in etapa #5 din Liga 1. Nana Falemi (48 de ani), fostul fundaș al Stelei, considera ca roș-albaștrii au abordat greșit prima repriza, cand au primit doua goluri deși aveau un om in plus. Neguț, capitanul Chindiei, a vazut cartonașul roșu in minutul 7, dupa o intrare…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca fiecare ministru este pasibil de remaniere, daca și-a asumat anumite investiții și nu și-a respectat angajamentele.